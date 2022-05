Malek ABIDER

Titulaire d'une licencie en science de gestion dont la spécialité finance et comptabilité, et d’un diplôme de Master dont l’option est Comptabilité, Contrôle et Audit, et ayant une expérience professionnelle de deux ans en qualité de Financier dans une entreprise privé.



Au cours de ma formation, j'ai effectué plusieurs stages pratiques qui m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances et de développer un certain sens du relationnel a travers des différentes tâches qui m'ont été confiées tel que :



 La gestion des stocks avec une duré d’un mois au sein de la société SONATRACH de BEJAIA ;

 Audit interne avec une duré d’un mois au de CEVITAL ;

 Contrôle fiscal (vérificateur) dont une duré de stage est de 30 jours au sein de la direction des impôts de la wilaya de BEJAIA.



Mon dynamisme, mon sens de responsabilité et de commandement, mon esprit d’analyse et de synthèse sont de réels atouts que je souhaite aujourd'hui mettre au service de votre entreprise. Je serais heureux de vous exposer mes motivations et mes acquis professionnels.

Je suis particulièrement intéressée par le poste proposé au sein de votre entreprise. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans mon domaine.

Comptant sur votre haute compréhension et dans l’attente de votre d’une suite favorable, veuillez agréer Monsieur; Madame mes salutations les plus respectueuses.

A.Malek





Mes compétences :

Jeune sérieux

dynamique et ayant l'esprit d'analyse et de synthè

Comptabilité, Contrôle et Audit