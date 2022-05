Malek AJROUD

En tant que consultante EDI, je suis en charge des tâches suivantes :



- Gestion d'appels d'offres

- Définition des besoins et mise en place du cahier des charges

- Coordination entre les différents acteurs (Finance, Transport, logistique, etc)

- Mise en place des flux EDI/EDIFACT/XML entre les clients et leurs fournisseurs

- Gestion de projets sur différentes plateformes EDI : TRADEXPRESS - SEEBURGER ( Mapping des flux, configuration, Développement RTE, Développement sur BIC, Mise en prod, rédactions de documents, etc.)

- Gestion et suivi de TMA sur différents sites.

- Évolution des solutions implémentées.



Mes compétences :

B2B

Conseil

EAI

Edi

EDIFACT

Formation

RTE

Tradexpress

XML