Malek ALOUI

Juriste Unique. AGO, AGE, transformation entreprises, transfert siège social. Succursales et filiales off-shore et toutes les formalités afférentes.



RH. Recrutement, rédaction contrats de travail, négociation et conciliation. Gestion formation initiale et continue (dossiers OPCO) obligatoire ou pas.



Commerce à distance : validation conformité parcours de souscription en fonction de l'évolution réglementaire (droit de la consommation, DDA, LCB-FT, etc) . Rédaction de notes synthétiques, de guides de souscription, vulgarisation. Animation sessions formations. Rédactions de documents types (devoir de conseil, DUE, etc)