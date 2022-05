Malek AMROUCHE

Étude et réalisation réseau électrique courant fort et faible,dans le cadre de construction neuve ou en rénovation,travaux effectués dans le respect de la norme européenne de sécurité des installations électriques nfc 15-100.



Nous intervenons dans les trois principaux secteurs d’activités : bâtiment,industrie,tertiaire;



POUR LES PROFESSIONNELS COMME POUR LES PARTICULIERS



Amroelec vous accompagne dans la réalisation de vos projets depuis la conception à la réalisation de vos besoin en énergie électrique avec une étude sérieuse effectué par notre bureau d'étude Schneider Electric;



Amroelec est à votre service pour la pose et le raccordement de tableau ou armoire électrique, transformateur TGBT, pose chemin de dalle ou cablo-file,tirage de câble...



Partenaire Schneider Electric,nous vous proposons les dernières innovations techniques en termes d’appareillages électriques dans différents domaine d'application ,domotique,borne alimentation véhicule électrique,système électrique basse consommation d’énergie...



Nous intervenons dans les 24H en région parisienne ,dans le cadre de dépannage de vos installations électrique,de vos appareils électrique domestiques:chauffe eau,électroménager...