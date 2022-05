Malek BEN FARHAT

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur suivi par un Master en management de la qualité.

Mes formations m'ont permis d'acquérir de solides connaissances et compétences dans divers domaines: management de la qualité sécurité environnement, gestion des risques, certification...

Riche d'une expérience en plusieurs secteurs d'activité (industrie, milieu hospitalier...).

Actuellement à la recherche active d’un poste avec plus de responsabilités qui me permet de continuer ma carrière comme responsable QSE.



Mes compétences :

ISO 14001

Pareto

OHSAS 18001

5P

8D

5M

AMDEC

ISO 9001

Gant

Kanban

5S

QQOQCCP

GANTT Project

FD-X50-172

Audit interne

PDCA

Microsoft Office

Secourisme

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Sécurité incendie

Gestion de groupe

Risk Assessment

ISO 26000

Conduite de projet

Amélioration de process

Gestion des risques industriels