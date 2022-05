Malek CHAOUCHE

Madame, Monsieur,



Actuellement en possession d’un diplôme d’ingénieur Système Energie Ondes et Signaux, spécialisé en Systèmes Energétiques et Electriques, je recherche activement un emploi.



Au cours de ma formation et mes expériences, j’ai pu acquérir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires dans le domaine de Génie Electrique, en construction et la mise en marche des machines électriques ainsi que dans la modélisation des systèmes à énergie renouvelables.

Cette spécialisation me permet ainsi la maitrise des systèmes électriques dans le but d’améliorer leur performance et leur fiabilité dans les meilleures conditions économiques.



Dynamique et motivé, travailler à vos cotés serait pour moi une expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les qualités et les connaissances requises.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous démontrer mes compétences et motivations. Vous remerciant et l’intérêt que vous portez à ma demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutation.





Mes compétences :

Simulink

Matlab

FORTRAN

C Programming Language

Excel

Word

ISIS

FLUX

Proteus

Powerpoint