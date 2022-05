Etudiant en science de l'informatique



Spécialisations :Langages de programmation: PHP5, C, C++,Java



Technologies web: JavaScript, PHP/MySQL, HTML, CSS



Logiciels et cadriciels (framework) : CodeBlocks, Eclipse, NetBeans, Visual Studio, Symfony2







Mes compétences :

JavaScript

Symfony2

Doctrine2

C

MySQL

Microsoft .NET

CSS 3

C++

Twig

HTML5

Java

PHP 5

Blender

Wordpress

Microsoft Excel

Oracle PL/SQL

Microsoft Word

TCP/IP

Linux

Visual Basic

Conception UML

NetBeans

Eclipse

Microsoft Windows