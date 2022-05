Malek HADJ SALEM

Ingénieur agronome de formation diplômée de l'Institut National Agronomique de Tunisie (INAT).

Je possède une formation polyvalente et pluridisciplinaire associant les aspects scientifiques, techniques, et relationnels dans le domaine de l’agronomie ainsi que des compétences dans les domaines : Marketing, Comptabilité, gestion des entreprises. Je suis intéressée par les activités associatives et la volontariat. Je maîtrise cinq Langues: l'arabe, le Français, l'anglais , l'espagnole et l'italien.Je suis toujours ouverte à toute opportunité intéressante afin de faire évoluer ma carrière.



"Quand une opportunité se présente, considérez-la comme unique, saisissez-la et agissez."



Mes compétences :

Agronomie

Sciences du sol

Irrigation

Biologie végétale

Gestion des déchets

Analyses physico chimiques

Protection de l'environnement

Agriculture biologique

Fertilisation