Ingénieur en électrotechnique option commande avec une bonne expérience dans le domaine de la maintenance et la réalisation .Quatre (04) ans d’expérience et plus dans le domaine de l'électrotechnique ,sérieux honnête et perspicace .



Mes compétences :

maitrise d'outil informatique et l'automatisme

AutoCAD step7 wincc

formation sur les cellules moyenne et basse tensio

leurs supervision

Quality Control

Quality Assurance

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MATLB

Autocad