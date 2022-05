Malek KHALFI

Actuellement co-gérant d'une plateforme téléphonique et de conduite d'activité, j'aime mettre a disposition mes acquis et mes expériences en management dans le domaine du télé-marketing, back office et la conduite d'activité afin d'assurer la satisfaction de mes clients.



Prévoyant de nature, je prend en comptes toutes les éventualités et prévoit plusieurs scénarios pour éviter tout litige, en ayant une intégrité irréprochable je peux répondre au besoins de mes clients et gagner leur respect.

Vigilant et vif d’esprit, j'analyse et étudie les demandes de mes clients afin de prévoir leurs besoins a l'avance et a prendre les dispositions qui s'imposent.



Après plus de huit années dans le domaine du télé-marketing et de la gestion des équipes sur terrains pour plusieurs centres d'appels et de gestion, mon savoir faire et ma capacité d'adaptation me permettent d'atteindre tous mes objectifs(quantité et qualité).

Suite a mes expériences je me suis découvert une passion pour le management et la conduite d'activité, en prenant en compte le comportement humains, mon leadership me permet de savoir quand et comment réagir même face a des situations dites délicates.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel