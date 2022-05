Malek KHELIFI

étudiant tunisien en troisième année à l'ISIG(institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Kairouan), je me suis spécialisée dans la Technologie Réseaux Informatique,Avant j’été un étudiant préparatoire au étude d’ingénieur mais ca n’a pas bien marché .

Heureusement les choses ont changé dés que j’ai changé de spatialité .Mon attirance pour le réseau informatique se situe dans la logique de mes choix antérieurs .Je désire vraiment de poursuivre mes études et ainsi atteindre le niveau de compétence que je souhaite acquérir et exceller dans les métiers de réseau. Je voudrai vraiment être meilleur ,être compétant pour que je puisse aider mon pays la Tunisie de le pousser un pas en avant .Je veut vraiment être parmi les hommes qui vont construire la nouvelle Tunisie.Dans le prochain avenir je voudrai faire master Spécialité Réseaux, systèmes et mobilité .bon voila :p