Née de l'union entre un diplôme d'étude supérieur en management et un savoir faire, l'Entreprise MALEK KHIREDDINE est présente sur le marché de entrepreneuriat depuis 2008.

l'entreprise intervient dans les domaine de la Maintenance Industrielle à savoir :



- Installation et maintenance des équipements de climatisation industrielle.

- Travaux d'électricité.

- Etude et Installation de panneau solaire photovoltaïque.



Nous restons disponibles pour vous rencontrer et étudier les possibilités de partenariat

éventuelles au vu de la forte synergie entre nos activités respectives.