Malek KROUBI

Jeune étudiant sur Valenciennes en master 2 SMEEF,

J'ai pu avoir l'expérience d'une vie professionnelle en intérim sur Paris, ce qui m'a motivé à reprendre ma formation.

Celle-ci se basse essentiellement autour de l'automatisation et de l'informatique industrielle.

En parallèle de ma formation, j'aime être animateur BAFA pour les mairies, centres et colonies ce qui me permet de garde une vie professionnelle.



Mes compétences :

Développeur C

Développeur C#

Développeur C++

Informatique

Informatique industrielle

JAVA

MySQL

Régulation