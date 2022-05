Malek LONGO

Bonjour à tous,



Je suis docteur en pharmacie et diplômé du programme grande école d'ESCP-Europe.



Apres mes études en pharmacie, j'ai occupé les fonctions de chef de produit et de chef de projet au sein de flagships de l'industrie pharmaceutique. Apres cela, j'ai décidé de suspendre ma carrière pendant deux ans, le temps d'obtenir le diplôme grande école d'ESCP-Europe.



Ce but étant atteint, j'ai repris ma carrière au sein de l'industrie pharmaceutique, en tant que Chef de produit international en oncologie-hématologie.



Pour avoir vécu 13 ans de ma vie à l'étranger, dans différents pays et sur différents continents, mon profil est très orienté vers l'international.



Mes compétences :

Chef de produit

Chef de projet

Chef de projet marketing

COMMERCE

Conseil

Dispositifs médicaux

Europe

Industrie pharmaceutique

International

International Experience

Marketing

Marketing produit

Oncologie

Organisation

Pharmacie

Stratégie