Malek MECHOUET

Senior Underwriter/Head of Underwriting Department at "Oman Reinsurance" - Muscat, Sultanate of Oman.



- Profil -



. Senior Underwriter et Responsable de la Souscription au sein de la Compagnie de Réassurance "Oman Reinsurance" basée à Muscat - Sultanate of Oman: Février 2015 à ce jour.



. Sous-Directeur à la CASH Assurances - Compagnie d'Assurances des Hydrocarbures, Direction Réassurance: Septembre 2011 - à Janvier 2015.



. Cadre Assurances Principal à la CASH Assurances - Compagnie d'Assurances des Hydrocarbures, Direction des Grands Risques: Août 2008 - Août 2011



. Souscripteur "Non-Vie" - Bureau Régional de BEST-Re à Tunis - Tunisie (Afrique du Nord).



Autres Responsabilités :

* Cotation Traités,

* Comptabilité Technique,

* Informatique,

* Accueil et communication.



- Études & Formations -



. Diverses formations: En Réassurance Non-Vie: Africa Re (Cabablanca - Maroc) & Scor Global P&C (Paris - France) - Souscription & cotation des Risques Energie "Offshore & Onshore": Africa Re & JLT Brokers UK (Tunis - Tunisie).



. Diplômé en Assurance toutes branches & Réassurance avec mention « Très Bien » à l’Institut Africain des Assurances de Tunis (I.A.A, parrainé par l’ENAS Paris & Marseille.



. Diverses Formations en Assurance Directe et Réassurance entre 2002 et 2006: (ROC Assurances, AGF, AXA Assurances, GAM Algérie et MED-Re Tunis).



. Études d’Ingénieur en Automatique.



. Bac série « Sciences de la nature et de la vie » avec Mention « Assez Bien ».



- Langues & Centres d’Intérêt -



. Langues écrites et parlées : Français, Anglais, Arabe.



. Centres d’intérêt : Lecture, Tennis de Table, Cinéma, Musique, Voyages, Ex-membre et arbitre à la fédération Algérienne de Tennis de Table (F.A.T.T), Vice président de l’Association de Jeunes Volontaires (A.J.V) et animateur de chantiers culturels.



Mes compétences :

