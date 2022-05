Malek MEZABER

Comptabilité générale jusqu'au bilan

Elaboration des salaires et déclarations sociales

Gestion des ressources humaines (élaboration des contrats de travail...)

Déclarations fiscales (T.V.A. Taxe Apprentissage, IS...)

Comptabilité analytique (détermination de la rentabilité des chantiers)

Rapprochement C.A.E. / Compta Générale

Prévisionnels de chantiers.

Suivi clients et fournisseurs

Facturation

Relation avec les organismes sociaux et fiscaux.

Relation avec les banques et autres organismes financiers



Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Paie -Déclarations fiscales et sociales