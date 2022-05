Suite à une expérience réussie de formateur au sein du CHU de Nice pour la mise en place du logiciel Orbis, je recherche un poste similaire qui me permettrait de mettre à profit mes aptitudes professionnelles et mes qualités humaines. Impliqué, autodidacte et ponctuel, je suis mobile disponible et ouvert à toutes propositions, dans l'idéal en CDI.