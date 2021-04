Malek ROUABHIA

Je m'appelle rouabhia malek ,

née le 09/05/1990

j'ai un baccalauréat en sciences expérimentales en 2009 ,

je suis titulaire d'une licence fondamentale en économie : fiance , banque , monnaie et d'un mastère professionnel : ingénierie et analyse économique ,

j'ai travaillé comme conseillère client dans les centres d'appel ,

j'ai aussi travaillé comme assistante aide comptable ,

je suis à la recherche d'un emploi stable ,

l'expérience professionnel que je souhaite avoir c'est à l'étranger , de préférence dans un pays francophone ,

je suis passionnée par la rédaction ,

mes passions son : le théâtre , le sport , le tricot , la lecture , la musique et j'aime aussi les films fantastiques .