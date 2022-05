Malek SELMANI

Formé à l'administration des réseaux Windows/Linux, je possède déjà une solide expérience dans ce domaine.



Mon but est d'intégrer une société en tant qu'Administrateur Réseau pour mettre à son service ces compétences acquises.



Je suis dynamique, sérieux, et soigné dans mon travail.



Ma rigueur, ma détermination et ma discrétion seront les atouts que je mettrais au service de mon futur employeur.



Mes compétences :

Administration

Administration serveurs

Bureautique

Bureautique Office

dynamique

Électrotechnique

Graphisme

Informatique

Linux

Maintenance

Rigueur