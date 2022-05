Malek SNOUSSI

De formation économique appliquée sur la croissance et la politique économique et ayant travaillé comme ingénieur-conseil économiste pour des programmes nationaux et privés de mise à niveau d'entreprises, j'ai pu acquérir une bonne expérience et savoir- faire professionnel me permettant de devenir auto-entrepreneuse et me lancer sur le marché du consulting!

Office Global Solution est un cabinet de conseil,de formation et d'assistance aux entrepreuneurs.



Mes compétences :

Conseil

Evaluation de compétences

Evaluation de projet

Formation

Recrutement