Maleka LOUBOUKA

Consultant en Communication de Crise et Relations Publiques, Management Qualité et Gestion Ressources Humaines, mes expériences professionnelles et mes recherches constituent la base de ma compétence aujourd’hui. Actuellement, mes recherches sont orientées vers la relation redressement financier des entreprises en difficultés de trésorerie avec la communication de crise, voire vers l'attrition . J’ai récemment finalisé les recherches sur le lien logique existant entre la causalité systémique et le management par objectifs. Une approche permettant aux managers de réduire les incertitudes dans la prise des décisions.

Pour les entreprises soucieuses de la qualité de leur image et de leur compétitivité, n'hesitez pas à me contacter pour une consultation surmesure:



Mes compétences :

E- Management Qualité et Management par Objectifs

A- Client Mystère, Relation Client et Télémarketin

D- Communication Media et Animation Audiovisuelle.

C- Relations Presses et Médiaplanning.

B- Communication de Crise et Relations Publiques

F- Gestion courante du Personnel.