Malekesa Oboo. canadien d'origine de la république démocratique du congo. Président fondateur de la coopérative d'habitation des grandes familles à Sherbrooke, Québec, Canada.

Étudiant à l'université Laval Québec en théologie et science des religions.

Artiste de paix, impliquer pour la paix en RD.Congo.



Cliquez à la date du 19 juillet 2011et ensuite Le Canada face au Congo.

http://www.radio-canada.ca/emissions/Estrie_express/2010-2011/index.asp



Réalisateur des projets agricole j'assumais la fonction de directeur-gérant, dans la zone de Fizi. Projets financés par la CEE ( 21.000 plantes de palmiers à huile distribuées et pour l'OXFAM RU ( boutures de manioc F100 et20 sortes semences sélectionnées, vulgarisées) en RDCongo.

Fondateur de fonds de crédit pour le développement agricole, artisanal et élevage en milieu rural en sigle FEDAC, en RDCongo. Directeur de projet ngyoboloci ( dictionnaire de ma langue maternelle: Ébembé, en Nyarugusu ( camp de réfugiés)en Tanzanie..

Lauréat de mérite prix remis RMI 2008 à Sherbrooke, Québec au Canada.



Mes compétences :

Capacité d'écoute

Gestion

Communication