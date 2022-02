Malen PRINGUET

J’envisage à partir de septembre 2014, de poursuivre mon cursus en Bac Professionnel Accueil Relation Clients et Usagers (ARCU) par le biais du centre de formation d’apprentis de Lyon (SEPR).



Je recherche donc une entreprise susceptible de m’accueillir au rythme de deux semaines au sein de vos services et deux semaines en formation pour la période de septembre 2014 à septembre 2016.



Je suis motivée, responsable et mon investissement quotidien sera un gage de réussite dans les actions que je pourrais entreprendre. Mon autonomie sera un atout pour réussir dans ce domaine.





Mes compétences :

Dynamique

Sens du contact