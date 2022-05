Malena Andrea MOREIRA

- Rattaché directement à la Présidence du Groupe BABOU et membre du Comité de Direction, ma mission consiste à déployer la mise en oeuvre de la stratégie marketing communication de l'enseigne dans un objectif de développement des ventes et de l'image.



Mon quotidien consiste sur le plan national à :

- Fédérer les partenaires autour de l'enseigne et des valeurs du groupe et veiller à l'application des engagements du réseau.

- gérer les budgets & les plans d'investissements de communication annuels.

- recruter des clients - mise en place d'une politique d'encartage , relation 360° etc -

- assumer la responsabilité de l'élaboration de la politique commerciale, marketing & communication du réseau.

- dynamiser le réseau de partenaires gérants mandataires indépendants via l'élaboration et la communication du plan marketing - communication.

- définir les opérations de communication sur près de 100 points de vente,

- penser et mettre en oeuvre les campagnes de communications sur les différents supports médias existants -digitale, radio, affichage, presse , et à gérer le plan média.

- orchestrer les actions hors média : la politique de CRM, l'identité visuelle des magasins (support PLV, catalogues.).

-piloter et développer les activités digitales de l'enseigne : site , réseaux sociaux...).

- faire le lien avec les différents départements de l'entreprise

- assurer une veille concurrentielle permanente



Autres compétences :



- Sélection de valeur, compatible avec l'exigence de qualité du réseau existant, recrutement et évolution des partenaires commerciaux au sein du réseau.

- Accompagnement, et suivi des gérants mandataires depuis leur formation, tout au long de leur vie au sein du réseau, - prises de magasins successives et/ou ouverture des points de vente.