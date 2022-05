Malgorzata ABBATE

Multiculturelle, résidente en France depuis 2002, je suis à la recherche d’un poste dans un environnement opérationnel à forte dominante internationale.



Les postes que j'ai occupé m’ont permis de démontrer ma polyvalence, grande autonomie, réactivité ainsi qu’une bonne gestion de moyens humains et techniques.



Très consciente, d’un coté, de l’importance de la croissance d’entreprises internationales dans un contexte de mondialisation et de globalisation de l’économie, là où la concurrence est très sauvage et les opportunités à saisir sont rarissimes, de l’autre coté, de la complexité du processus d’apprentissage organisationnel intra et inter-entreprise dans le temps et dans l’espace et qui exige un très fort relationnel, je souhaiterais démontrer la volonté de m’investir dans mon futur poste.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Gestion Relation Clients

International

Italien

Italien bilingue

Langues

Logistique

Logistique transport

Polonais

Relation Clients

Transport