Malgorzata ADAMOWSKA-TEYSSIER

Mon activité de recherche s’est concentrée sur le domaine de la protection de l’environnement et plus particulièrement sur la dépollution catalytique des effluents gazeux (sources fixes et mobiles) réalisée soit par neutralisation des polluants soit par leur valorisation. Mon activité de recherche s’est principalement focalisée sur la recherche et le développement de nouveaux matériaux catalytiques (poudre, pastilles et monolithes), ainsi que sur l'évaluation et l'optimisation de formulations catalytiques existantes.



Au cours de mon expérience d’enseignement, j’ai eu la chance d’intervenir en premier et second cycles universitaires auprès d’un public varié (licence, licence professionnel, master et classe prépa) en assurant des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques de matières différentes. Ces fonctions m’ont permis de percevoir et de comprendre les différents besoins pédagogiques de chaque cycle, pour lesquels j’ai pu mettre en œuvre des approches et des stratégies pédagogiques d’enseignement et d’apprentissage adaptées.



Mes compétences :

Catalyse

Banc Gaz Synthétique

Washcoating

Enseignement universitaire

R & D

Caractérisation physico-chimique

Traitement de l'image

Dépollution

ImageJ

Adobe InDesign

Adobe Photoshop