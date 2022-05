Malgorzata DIGAUD

Docteur ès musique, Professeur de direction de chœurs et d'orchestre, Directrice de chœurs, Pianiste et accompagnatrice.

Elle est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Cracovie (Pologne) en direction de chœurs et d'ensembles instrumentaux, de pédagogie musicale en 1988 et en Théorie de la musique en 1989. En 1995, elle obtient le titre de Docteur ès musique en direction de chœurs et d'orchestre à l'Université de Lodz en Pologne.

Malgorzata s'est perfectionnée dans les différents stages et master classes sous la direction de grands chefs de chœurs et d'orchestre : Helmuth Rilling (1989), Peter Erdei (1995), Dirkjan Horringa (1996), Bernard Tétu (2008), Pierre Cao (2011).