Malgorzata (gosienka) SEVIN

Je suis spécialiste de la communication institutionnelle et corporate. Mon point fort est la communication relationnelle et événementielle.

Les stratégies de communication que je propose à mes clients sont toujours réfléchies en cohérence avec leur stratégie d'entreprise ou d'institution et en fonction de leurs objectifs.

Les dispositifs de communication que je construis sont innovants et créatifs, tout en restant pragmatiques et réalistes.

Mon souhait est de travailler avec des partenaires de confiance, aux expertises diversifiés et complémentaires pour apporter une vraie valeur ajoutée à nos clients.



Mes compétences :

Conception, rédaction de dossiers et contenus

Communication événementielle

Stratégies et plans de communication