Malgorzata JARZECKA

A propos de moi



Je traduis pour les agences de traduction et pour les particuliers.



La traduction est une nécessité. Une bonne traduction permet d’entrer en contact avec des partenaires polonais. C’est pourquoi je fais de mon mieux pour que mes traductions soient:



* correctes, conformes aux règles linguistiques de la langue cible en matière d’orthographe, de grammaire, de style et de vocabulaire

* fidèles, pour qu’elles véhiculent le sens du texte original

* solides, faites avec soin et à temps.



________________________________

O mnie



Tlumacze dla biur tlumaczen oraz dla firm.



Tlumaczenie to koniecznosc. Dobre tlumaczenie pozwala nawiazac kontakt z partnerami z krajów francuskojezycznych. Dlatego dokladam wszelkich staran, aby moje tlumaczenia byly:



* wierne, czyli zachowaly dokladny sens oryginalu;

* poprawne, czyli zgodne z zasadami jezyka docelowego w zakresie ortografii, gramatyki, stylistyki, terminologii,

* rzetelne, czyli wykonane z nalezyta uwaga i dbaloscia oraz w ustalonym terminie.





Mes compétences :

Economie

Français

Polonais

Traduction

Traductrice