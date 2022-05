Malgorzata SAADANI

Pendant plus de 20 ans d'expérience dans le secteur privé et public, j'ai eu l'occasion de manager et côtoyer aussi bien des particuliers que des hauts responsables.

Economiste et gestionnaire de formation initiale, j'ai exercé entre autres dans le milieu diplomatique et artistique. Ma vie personnelle et professionnelle a été marquée par l'apprentissage permanent et les rencontres avec des différents milieux socio-culturels, ce qui m'a permis de connaître des gens d'horizons très variés et d'animer ma passion pour l'autrui.

Une excellente qualité d'écoute, le sens aigu d'observation et la volonté d'évolution positive vers des objectifs définis sont les maîtres-mots de ma philosophie de vie et de travail. Ils se complètent, en outre, avec la rigueur et la technicité nécessaires.

Conjuguer votre changement interne avec le nouvel aspect extérieur et le savoir-vivre moderne - voilà pourquoi j'ai décidé de mettre à votre disposition toute mon expérience pour vous aider à mieux atteindre vos objectifs et à offrir à votre entourage personnel et professionnel une nouvelle image de vous-même.



