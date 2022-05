Je suis arrivée en 1985 en France en provenance de la Pologne

J'ai appris le français (certificat d'études francaises)

J'ai ensuite recommencé les études d'infirmières et j'ai eu mon diplôme en 1989

Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai deux grands enfants

Je pratique la course à pieds, la natation, je vais régulièrement au théâtre

J'aime cuisiner et recevoir mes amis pour leurs préparer de bons petits plats