Esthéticienne et praticienne de bien être à domicile, je propose a mes clientes différents massages bien être, soins du corps et du visage .



Je me déplace à domicile, hôpitaux, chambre d’hôtes, entreprises, établissements spécialisés...



Ayant plusieurs années d’expériences professionnelles dans le domaine du handicap, j'ai les compétences , et les qualités humaines nécessaires afin de proposer des soins relaxants et esthétiques a un public en difficulté .