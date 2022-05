Malia HAKOMANI

J'ai une expérience de 3 ans en tant que gestionnaire mutuelle santé au sein d'une équipe de 10 collaborateurs en charge de la :

_ formation des nouveaux salariés sur le traitement des adhésions,

_ gestion de l'accueil physique : accueil, renseignements, adhésions, mises à jour des dossiers, encaissements/remboursements cotisations

_ gestion de l'information : contrôles et mises à jour des dossiers adhérents à partir des fiches d'adhésion, des procédures établies ou des archives

_ gestion administrative : rédaction et frappe du courrier de relances, de réclamations

_ gestion des appels entrants



Un service dont l'activité majeure est d'étudier le droit à la complémentaire santé en fonction du statut (contractuel, cadre état, cadre territorial) et de la situation de l'adhérent. Les compétences requises pour ce poste demandent d'être réactive, de prendre des initiatives dans le respect du règlement interne, des capacités de raisonnement, d'organisation, de rigueur afin de réduire le risque d'erreurs et les retards.



J'ai récemment occuper un poste similaire en tant que gestionnaire mutuelle santé au sein d'une équipe de 100 collaborateurs en charge :

_ de la gestion des boites de traitement,

_ de la saisie au kilomètre des feuilles de soin,

_ du remboursement des Tiers (cliniques, hôpitaux),

_ de la formation sur les boîtes de traitement,

_ du contrôle des gestionnaires,

_ de la gestion de l'archivage des documents et du courrier.



Les compétences requises pour ce poste demandent des capacités de rapidité en saisie, de maîtrise de l'outil informatique, d'apprentissage, d'analyse des documents, des codes nécessaires pour l'harmonie du groupe, dans les objectifs à atteindre comme le nombre de dossiers/jour à saisir, éviter les erreurs...



Ma formation initiale dans le domaine du tertiaire est un plus dans la gestion courante des différents travaux administratifs, d'être à l'aise avec l'outil informatique et les logiciels de traitement tels que WORD, EXCEL



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Encaissement

Microsoft Excel

Microsoft Word

Suivi clientèle

Gestion du courrier

Analyse des besoins