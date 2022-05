Je m'appelle Loto Malia j'ai 24 ans, j’habite dans le Gers. J'ai une expérience dans la vente, je me suis reconvertis dans l'aide à la personne pour voir autre choses, et pouvoir accompagné les personnes âgées. J'ai travailler en HEPAD cela m'a permit d'avoir et approfondie mes connaissances.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Office

Internet