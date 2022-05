Artiste peintre depuis 1993.Autodidacte depuis mon enfance.Nombreuses oeuvres.

Huile et acrylique sur toile;pastels à l'huile;dessin au fusain;à la gouache,à l'acrylique;gravure sur bois (contreplaqué laqué)et sur verre (utilisation de l'appareil Dremel);gravure sur poterie;utilisation de l'argile pour des stattes mais en faible quantité;portraitiste (au fusain),Designer (confection de motifs destinés au textile et au T.Shirts-motifs d'inspiration africaine;de maquettes de vaiselle avec motif d'inspiration africaine.)

Historien:travail en cours dont la rédaction sera terminée et tapée cette année;sur l'évolution du monde de l'Islam de la mission du Prophète à nos jours;30ans de recherche,d'écriture et de réflexion depuis 1979. Diverses participations sur le web.

Bibliothécaire de la ville de Paris.J'y fais tout:équipement,saisie informatique,réception de classes,accueil au public,sélection d'ouvrages,collaboration avec la réserve centrale (service des échanges et de documentation)de Paris.

Originaire d'Afrique de l'ouest par mon père et d'Europe par ma mère.J'ai beaucoup travaillé sur ma généalogie en Afrique en remontant jusqu'au XVII°.Le sentiment vis à vis de ma famille et ma qualité d'historien de l'Afrique m'ont conduit vers cette recherche il y a fort longtemps maintenant.Très imprégné de l'Afrique dans toute sa dimension,c'est là une histoire de sentiments et d'amour.Je crois que ma qualité première est ma mémoire-mon désir d'apprendre suivis d'un grand sens de l'adaptation mais je garde un esprit d'artiste qui me permets de m'évader.Ma famille est très très importante pour moi et je considère mon père comme le meilleur de mes amis.



