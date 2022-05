Malick Siguy MALICK SIGUY (NDIAYE)

J'ai commencé le développement web en autodidacte, étant passionné par le monde de linformatique, j'ai effectué une formation de développeur web où jai pu par la suite obtenir une certification.

Je suis quelqu'un de curieux et passionné, j'aime expérimenter, découvrir et apprendre au fur et à mesure de mes projets professionnels et personnels.

En parallèle, je continue à me former sur des nouvelles technologies afin daugmenter mes compétences.