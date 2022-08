Malik AOUABED

Après une belle (et longue) aventure de plus de 8 ans de réalisation de plusieurs jeux au sein de la société Acute/Boostr à laquelle j'ai très récemment mis un terme, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle dans l'univers vidéo-ludique ou plus globalement multimédia.



De formation ingénieure (Epitech) je suis curieux, rigoureux et autodidacte. J'ai par ailleurs eu l'occasion au cours de ma carrière de toucher à plusieurs technologies et supports différents aussi bien web que mobile. Ma dernière expérience significative en date est mon rôle de responsable du client Web (AS3) et Mobile (AS3 + AIR) dans le jeu multijoueurs Urban-Rivals (www.urban-rivals.com). Ce poste m'a permis de parfaire mes connaissances en Flash, Flex et AIR ainsi qu'en Stage3D.



Mes compétences :

JAVA

Flash

Actionscript 3

Air

Unity3D