Malik MERAZIG

Directeur artistique, concepteur et ergonome indépendant (freelance) depuis maintenant 13 années



Je travaille aujourd'hui principalement dans l'événementiel

------

Event :



Roughman 3D, je réalise des scénographies (Sketchup, Artlantis, Cinema 4D)



Quelques références : Pernod Ricard, Danone, Total, Metro, Citroën, ......



------

Web & ergonomie :



Ancien cadre créatif chez UNILOG (www.unilog.fr), je suis dans la capacité de partager mon savoir-faire avec vous.



Souple et efficace je peux répondre rapidement à vos exigences et à celles de vos partenaires.





Maîtrisant parfaitement tous les outils nécessaires à créer du design pertinent et efficace, je peux vous accompagner et mettre en oeuvre vos process créatifs.



Je suis par ailleurs photographe ; expert mac os X dans beaucoup de domaines comme la maintenance du parc MAC, réseau sans fil. Je maîtrise par ailleurs Final Cut Pro et DVD Studio Pro ! - Je peux aussi mettre à contribution mon réseau d'amis free lance dans divers domaines (Informatique pure, événementiel et photographie)



Vous pouvez par ailleurs visiter mon site vitrine à cette adresse : http://www.457design.com



Mes compétences :

Conseil

Sketchup

Création

Scénographie

Directeur artistique

CINEMA 4D

Adobe Creative Suite

Adobe CC