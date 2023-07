Malik MOUCHOU

J'ai choisi le développement informatique car c'est un métier d'avenir dans lequel je pourrais évoluer tout au long de ma carrière grâce à mon expérience acquise à la Wild Code School. J'ai été formé pour travailler sur différents langages et librairies tels que JavaScript, React.js, Express.js, Node.js, MySQL, HTML et CSS. Toujours dévoué dans mon travail au sein des différents projets, assez curieux d'exporter mon désir de satisfaction client et d'équipe au travers des technologies que je pourrais apprendre et exploiter. Je peux me définir comme une personne pleine de volonté. Avec un grand sens de l'écoute, qui désire apprendre.