Malika HOGUET

Ayant une bonne facilité d'adaptation et de polyvalence, je serais mener à bien toutes les missions que vous pourrez me confier.

Très volontaire, je souhaiterais mettre à profit mes compétences et mon expérience.



Mes compétences :

Pack Office

SAP ERP

SAP ABAP EDI

Dynamique

Relations clients

Statistiques

Promotion des ventes

Gestion des intérimaires

Gestion de temps

Relance client

Relation fournisseurs

Facturation

HACCP

Négociation achats

Accueil

Qualité

Administration des ventes

Achats

Logistique

Comptabilité

Administratif

Autonomie

Secrétariat

Travail en équipe

Gestion administrative