Malika MITTOU

Depuis plus de 9 ans je travaille dans le domaine de la télévente auprès des particuliers pour la vente des magazines Notre Temps, le Pélerin et auprès des professionnelles notamment pour la vente de cartouche de cigarettes. Mais le derniers en date est dans la vente de documentation juridique pour Edition Législative.



J'aime le contacte avec le client, l'échange, les traitements des objections et surtout répondre à ses besoins.



Je suis une personne très dynamique et avec un bon sens de relationnelle.



Je reste à votre disposition.



Mes compétences :

Gestion et suivi de commande

Esprit d'équipe

Vente

Accueil et prise en charge de la clientèle