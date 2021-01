Malika SOULAIMANA

J'ai accumulé de multiples expériences en tant qu'assistante des Ressources Humaines.

Mes compétences dans ce domaines sont les suivantes



- Projets RH



Mise en place dune politique demploi de travailleurs handicapés

* Veille sur la législation en vigueur

* Benchmark

* Audit et proposition dun plan daction

* Elaboration dun cahier des charges et sélection dun consultant



GPEC

* Analyse, rédaction et classification des postes

* Rédaction dun recueil de compétences

* Composition dun plan territorial de lutte contre les discriminations à lemploi pour la MDE du pays dArles

Réalisation de procédures RH internes dans un manuel de GRH (CP, HS )



Paie

* Saisie des éléments variables (CP, maladie, AT, HS, absences non payées)



Recrutement

* Présélection des candidatures selon le profil recherché





J'ai travaillé dans divers structures telles que :

- Enedis

- Électricité de Mayotte

- Les Petits Chaperons Rouges : 800 salariés

- Les aéroports de la Côte d'Azur : 560 salariés

- Sogea (groupe Vinci): 360 salariés

- La Caisse d'Epargne : une dizaine de salariés



De plus, j'ai obtenu un Master 2 Professionnel Gestion des Compétences et des Ressources Humaines à l'Université des Sciences Économiques et de Gestion à Marseille.



