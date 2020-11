Malvina PREVEAUX

Consultante en recrutement marketing et image de marque sur les réseaux sociaux.

Background de plus de 10 ans en gestion de services marketing/communication.

Double expérience en agence et chez l'annonceur, en BtoB et BtoC.

Objectifs : Optimiser vos recrutements de profils marketing, communication et webmarketing et/ou votre présence numérique.

Découvrez les prestations de Focaliz Marketing sur www.focalizmarketing.fr



Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour échanger autour des thématiques : marketing, recrutement et social media..

Linkedin : http://bit.ly/29kHYBI

Twitter : http://bit.ly/1Kda53h

Facebook : http://bit.ly/29NGpxw



Me contacter dans le cadre de missions : 06 64 45 57 85 ou contact@focalizmarketing.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Management

Organisation d'évènements

Publicité

Communication corporate

Print

Web

Budgétisation

Négociation

Stratégie de communication

Planification

Communication externe

Signalétique

recrutement