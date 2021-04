Mamadou Bobo DIALLO

Salut ! Je me nomme DIALLO Mamadou Bobo, diplômé en ingénierie à l'Institut Supérieur des Mines de Boké en Guinée concentration Traitement et Métallurgie, je souhaite décrocher un emploi dans le monde industriel.

En effet, le travail d'équipe me fascine: organisation et planification de la production sont les pièces maitresses de ma formation.

Ainsi, je suis disposé à tout contact des personnes intéressées par: mon profil; un partage de savoir; et autres.

CORDIALEMENT DIALLO Mamadou Bobo.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Corel Draw Suite