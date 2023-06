Mamadou LAKHE

Avec un Executive MBA et une formation universitaire BAC+5, j'ai commencé ma carrière au sein de Sogeti Capgemini avant de travailler pour SILCA Crédit Agricole.



Jai intégré Osiatis en 2012 où j'ai occupé pendant près de 7 ans plusieurs fonctions dont celle de directeur de programme pour EDF.

Jai également travaillé pour une grande entreprise du secteur bancaire en tant que Directeur de programme IT Service Management.



Jai fondé en 2019 LEYBAR avec l'objectif d'accompagner les entreprises à RATIONALISER leur COUT d'exploitation informatique.



Aujourd'hui Dirigeant Fondateur et consultant en Organisation des SI, j'accompagne un acteur mondial de la prise en charge de toutes les fragilités à structurer son système d'information.



Mes compétences :

Transformation des processus du front office

Transformation SI

Pilotage opérationnel

Accompagnement changement

Conseil en organisation

Amélioration des processus de production

Audit SI Organisationnelle et/ou Fonctionnelle

Production informatique

ITIL Support & Delivery

Transformation des organisations

Amélioration continue