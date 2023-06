Mamady KABA

Double Qualification :

 Plus de 4 ans d’expérience en développement et en gestion de projet

 2 ans de formation en Économie et Gestion.

Expertise dans l’analyse et le développement orienté objet (PHP, C#).

Excellent esprit d’équipe.

Capacité à gérer plusieurs tâches.

Compétences organisationnelles.

Familier avec le développement web et les systèmes de gestion de contenu.

Autonome et autodidacte.



Mes compétences :



Programmation

 Langages interprétés: PHP, JavaScript & Json, HTML, ASP (.NET) et XML.

 Langages Compilés: C#, ASP (.NET), JAVA, J2EE (notions), C, VB6 et Objective-C.

 Architecture: AJAX, MVC.

 Framework: Zend (PHP), Mootools & Jquery (JS), Less (CSS), .NET (2.0).

 Style: CSS (de 2 à 3), Less (extends CSS).

 Ligne de commande: Bash, Shell.

 Programme d’exécution de scripts: Cron (sh, bash).

 Modélisation : UML.



Base de données: Toad for Oracle (SGBD) MySQL (SGBD), SQL Server (SGBD),

PhpMyAdmin (Application SGBD).



Outils

 Web Services : soapUI

 Versioning: SVN, GIT, TFS.

 Serveur Web : Xampp, Mamp, Wamp, WampServer



 CMS: Magento, Wordpress, Joomla.



 Connexion à distance :

 Serveur: Putty / Penguinet / mRemoteNG (multi protocoles).

 Bureau: Remote Desktop Connection (RDP).

 Contrôle à distance: Team Viewer



IDE

 Eclipse (Tous les langages)

 NetBeans (Tous les langages)

 ZendStudio (PHP & Zend) / JetBrains PHPStorm (PHP)

 X-Code (Objective-C)

 Visual Studio (C#, ASP)



