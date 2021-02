Mamoune EL ALAOUI

Chef de produit et Brand manager :



Compétences :

- Marketing stratégique et brand management

- Maitrise du marketing opérationnel et des études de marché

- Communication 360°: expertise en ATL, BTL & Media planning

- Etudes de marché et analyses prévisionnelles

- Stratégies de lancement de nouveaux produits & product planning



Mes compétences :

Étude de marché

Webmarketing

Ingénierie

Management

Gestion de projet

Product Lifecycle Management

Marketing opérationnel

Brand management

Marketing stratégique

Communication

Oracle Applications

Communication (ATL & BTL)

Merchandising

Product planning & life cycle management

Marketing stratégique & opérationnel

Electrotechnique

Management stratégique

Enquêtes