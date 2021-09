Manal REZOK ingénieur réseaux systèmes, ma compétence se repose sur trois piliers:



Pilier métier: mon parcours d'études m'a permise d'acquérir une certaine polyvalence en ingénierie informatique ainsi que l'automatisme et informatique industrielle.



2éme pilier: est une spécialisation en tout ce qui est travail d'équipe, gestion relation client, gestion de projet avec un sens de l'observation et de l'écoute.



3éme pilier: qui est un peu original pour un profil technique, je possède une sensibilité commerciale et je suis à l'aise dans les relations de ventes.



Mes compétences :

Administration système

VMware

TCP/IP

Siemens Hardware

Oracle PL/SQL

Oracle

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Linux