Mandy JANSON

Après 10 ans d'expérience en tant que responsable magasin dans l'épicerie fine, je cherche à me reconvertir vers un emploi en back office tel qu' administratrice des ventes, commerciale sédentaire ou chargée de relation client. Je souhaiterais rester dans le domaine de l'alimentaire mais dans une entreprise eco-responsable, bio ou producteurs locaux. Je tiens à préciser que je postule à un poste en dessous de mes qualifications en toute connaissance de cause. Je suis prête à faire des concessions sur le salaire car je suis consciente que je postule à des postes qui va me permettre d'avoir un bon équilibre vie pro/perso. En ce qui concerne les compétences recherchées pour ces postes , les missions en back office maîtrisées par mes expériences passées sont : gestion des mails sur outlook ; devis et commande BTOB ; validation des horaires équipe sur Kelio ; suivi du flux client sur Shoppertrak ; gestion de planning sur Kelio ; procédures HACCP tels que suivi de traçabilité, nettoyage, qualité ; Suivi des passages obligatoires pour le contrôle des rongeurs sur la plateforme Rentokill ; passage de commande sur SAP ainsi que des fournisseurs extérieurs tels que Transgourmet, compagnie des desserts ainsi que de la bureautique ; clôture de caisse sur mymicros, evaluations annuelles sur excel et pour finir divers comptes-rendus sur l'analyse du chiffre d'affaires, développer la rentabilité en adéquation avec les objectifs fixés.

Je suis très motivée et sûre de moi par ce revirement de carrière et j'espère que mon profil retiendra votre attention.