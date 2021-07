Maniang DIALLO (MANIANG DIALLO)

Ingénieur Génie minier et Risques, spécialisé dans l'exploration et l'exploitation des mines et carrières. Je dispose en outres de bases solides en géologie, géophysiques et géotechniques. Je suis prêt à vous accompagner lors de vos études de projet, étude d'enjeux environnementaux et sociaux. Je dispose de bonnes connaissances sur la conception, l'excavation et l'étude de stabilité des ouvrages souterrains et ciel ouvert, la construction de barres hydrauliques et l'auscultation d'ouvrage. Je suis quelqu'un de sérieux, dynamique, sociable et je m'adapte facilement.